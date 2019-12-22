▲22日中午12點19分，東大教授李偉俊指導小朋友透過手機，全球同步測量地球轉軸傾斜。（莊哲權攝）

冬至除了吃湯圓，還可以追太陽！台東大學教授李偉俊說，冬至日地球離太陽最近，他號召了兩岸三地物理老師今天中午12時19分與全球同步，將軌跡紀錄上傳雲端，完成測量地球轉軸傾斜角度任務，創下兩岸合作新紀錄，小朋友也上了1堂不一樣的科學課。

今天中午12點19分，美塔魔法學校創辦人李偉俊在美術館草坪指導6位東海國小學童，透過德國研發的手機開放軟體phyphox追蹤太陽，與全球同步，將經度、緯度、海拔高度、北方的方位角等數據上傳在德國的雲端，彙集世界各地的大數據後，精確算出地球傾斜角度。

李偉俊呼應phyphox開放軟體官方網站所舉辦全球首次測量活動，透過微信通訊軟體號召了兩岸三地中小學物理及科學老師及台東縣中小學校師生兩個團隊，一同參與這次天文物理合作測量活動，全球估計有上百萬人參與。

他說，冬至中午12時19分，地球距離太陽最近，這1天也是1年當中晝最短且夜最長的時刻，最適合測量地球的轉軸傾角。

李偉俊表示，目前前兩岸中小學物理及科學教師在微信群組已經多達百人，今日上午7時他在台東鹿野地區親自實測成功，並在群組內率先發送訊息後，數百位物理、科學老師也開始量測，至中午日正當中達到高峰，也創下兩岸合作新紀錄。

(中時 )