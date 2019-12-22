距2020總統大選僅剩19天，親民黨總統候選人宋楚瑜、國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文力拚選票。YouTuber「北青」今天來到台中建國市場進行街頭民調，「蔡英文」以53票（48%）險勝「韓國瑜」的44票（39%）。令「北青」意外的是宋獲得14票，得票數已破了他所作的宋民調紀錄。

「北青」上傳民調直播，今天他來到台中建國市場進行街頭民調，蔡英文以53票（48%）險勝韓國瑜的44票（39%）及宋楚瑜的14票（13%）。

網友紛紛留言說：「今天是假日，住旁邊的年輕人多會出現。」、「還有可能的是，都去高雄玩了。」、「這次總統選舉真的是55波，現在開始謹言慎行就對了！」、「我台中人，我挺韓！」、「台中東區本來就是深綠票倉」、「挺韓等一個人、挺英等一個便當。」

但也有網友直指，「桃園孫先生」在11/12也有來過這裡做民調，當時韓34(72.34%) 大勝蔡13(27.66%)，1個多月之後卻反而輸了。

(中時電子報)