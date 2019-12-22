22歲男子謝亞軒與友人黃佑呈，去年在台北市區飆車競速，謝衝進騎樓撞死黃姓資源回收夫婦、謝姓大樓保全等3人，高院判謝12年、黃6年徒刑，黃姓夫婦3子女向謝、黃2人求償3035萬元，台北地院判決謝、黃2人賠償殯葬費用和精神慰撫金共1435萬元。可上訴。

謝亞軒被控於去年10月11日傍晚下班尖峰時間，無照駕駛租來的黑色轎車，與駕駛白色車輛的友人黃佑呈飆速，謝在北市健康路右轉南京東路四段違規行駛公車專用道競速時，車輛高速衝進騎樓，撞飛正在回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全，3人送醫不治。高院判謝12年、黃6年徒刑。

民事部分，台北地院開庭時，謝的母親拿出自己打零工、跟親友湊來的100萬元現金賠償謝姓保全家屬，謝母哭求對方原諒，雙方當庭達成和解。謝妻還當庭喊話要謝以後好好做人。

至於黃姓夫婦3名子女則向謝、黃2人求償殯葬費用和精神慰撫金共3035萬元，謝稱願意賠償3人共1000萬元，謝母也一度攜帶200萬元現金到庭，想要當場賠償對方，但黃家家屬律師拒絕，法官也要求謝母不要再帶錢來法院。

台北地院審酌黃姓夫婦雖年事已高，但身體硬朗，仍有工作能力，與子女情感融洽，3人因突來事故驟失至親，悲痛萬分，精神上受到莫大痛苦，判決謝、黃2人應賠償殯葬費用35萬元、每人600萬精神慰撫金，扣除強制責任保險給付400萬元，謝、黃2人應賠償黃家3名子女殯葬費用和精神慰撫金共1435萬元。

(中時 )