近年醫美產業蓬勃發展，許多人開始接受透過「整形」，使自己變得更美麗。但在大陸有一名人妻，花了近百萬台幣做了豐胸手術，沒想到砸了錢卻讓自己變更慘。她術後不但發現手臂出現莫名的一到長疤，過一陣子身體不適到醫院檢查，竟發現還多了2顆奶，成了「4奶怪」。

王女透露，她當時進行手術時是全身麻醉，卻在中途清醒一次，醒來還發現，左手臂多了一條莫名的長疤。（摘自看看新聞）

據《看看新聞》指出，一名大陸深圳的王姓人妻（化名），2年前才生完孩子，因為產後的胸型不甚滿意，便在今年5月透過友人介紹，到廣州市海珠區的一間醫美診所做整形手術。在醫美診所推薦下，王女不但買了2對胸部假體做隆乳手術，又額外做了去皮、拉升手術，共花了23萬人民幣（約98萬台幣），沒想到人妻心血來潮做豐胸手術，竟是悲劇的開端。

據王女透露，她當時進行手術時是全身麻醉，卻在中途清醒一次，醒來還發現，左手臂多了一條莫名的長疤。術後過了近5個月，今年10月中旬，尚在恢復期的王女一日突然覺得胸部不適，便到醫院檢查，結果居然顯示出她多長出了2顆奶，「上面硬，下面小；上面硬，下面软」，且醫生表示，王女的胸部無法再復原，這令她完全無法接受。

成為4奶怪的王女決定向該醫美診所求償，但診所卻表示他們沒有手術失敗，但出於道義，願意賠償3萬人民幣（約台幣12萬元）。對此，王女拒絕，目前正請記者協助，得到應得的權益損失。

成為4奶怪的王女決定向該醫美診所求償，但診所卻表示他們沒有手術失敗，王女目前正請記者協助，得到應得的權益損失。（摘自看看新聞）

(中時電子報)