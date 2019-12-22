「食尚玩家駐站部落客標章頒發」典禮22日舉行，主持人巴鈺揭開由部落客中精選的全台灣100間最浮誇、最誘人、最好拍的「浮誇美食」，她最愛的美食是「火鍋」，曾經一個星期吃4天火鍋，「小時候家裡人很多，每次放學回家看到酒櫃底下的櫃子打開，就知道要吃火鍋了，奶奶會準備滿滿一桌的料，是一個很美好的回憶。」她透露吃火鍋必點的是「豬腦」，尤其麻辣鍋的豬腦直接吃超讚，如果是清湯鍋，要沾醬，絕對是極品美食。

今年《食尚玩家》於官網全新推出「購好吃」服務，連莎莎主持《不推怎麼行》中介紹的超多夯品，都可以在電商內找到，像是彈到可以打乒乓球的松露貢丸、海陸完美結合的飛魚卵肉乾，都能輕鬆在食尚電商裡點點手指就能買到，不用再盯著螢幕流口水！TVBS新媒體事業部總監顧景琪也與大眾分享除了週六的《歡樂有夠讚》外，即將再推出帶狀節目，絕對精采可期。

(中時 )