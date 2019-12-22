民視八點檔《多情城市》劇情隨著飾演渣男的潘柏希，惡行惡狀被揭發，「飛群CP」卻獲得觀眾好評，戲裡有霸道總裁稱號的傅子純及溫暖甜心「高于飛」邱子芯，發展出純純愛戀。知道邱子芯要拍吻戲非常緊張，傅子純還開玩笑鬧她「該不會引發妳僵直性脊椎炎？」至於跟霸道總裁的吻戲，邱子芯表示完全不敢品嚐傅子純的吻，因為她當下緊張到不敢呼吸，還好畫面呈現非常浪漫，讓她放鬆不少。

邱子芯與傅子純這對CP頗受觀眾喜愛。（民視提供）

這次要跟傅子純上演「霸王硬上弓之吻」，邱子芯說雖然兩人平時已經很熟，也常打打鬧鬧，但要拍吻戲，她還是覺得很害羞，自己也為了這場吻戲做了事前準備，像是漱口水、薄荷涼糖、清香噴霧、牙線等，一樣都沒少，而且幸好拍攝地點是在飯店，還有牙刷可以使用。拍吻戲過程中，她不僅身體不敢亂動，連呼吸都忘記了！

邱子芯劇中被強吻。（民視提供）

傅子純表示每一次拍攝吻戲腦中都只想著怎麼走位，如何透過鏡頭讓觀眾看到有愛的感覺！看到這一次演出的霸道總裁的角色深受喜歡，讓他受寵若驚，表示會繼續在表演上面努力。

在《多情城市》中飾演可愛小女人高于飛，邱子芯表示自己現實生活中談戀愛也是會像小女生一樣，被保護著，所以跟傅子純對戲真的有談戀愛的感覺，因為他拍八點檔經驗豐富，常常一次就把導演要的感覺詮釋到位，就連劇中飾演邱子芯的媽媽德馨，也對她演技大躍進而稱讚不已

而飾演霸道總裁的傅子純則表示，私下的自己算是非常貼心，他會為對方「剝蝦」，就連削水果、夾菜，都會使命必達！

(中時 )