國民黨總統候選人韓國瑜上周在電視政見會上宣示「重啟特偵組」，這句話令人民格外有感，因為現在民進黨政府充斥酬庸肥貓與辦一半的弊案，顯然，韓國瑜這一步走對了，但不能只靠這一招，韓國瑜應該提更多這類訴求清楚、直指人心的政策，在最後階段衝刺選情。

民進黨執政3年多，爆發太多未解疑案，諸如慶富案、總統專機私菸案、陳明文300萬元案，在選戰最後2個多月又爆發「卡神」楊蕙如網軍案，但這些案子都沒給人民交代，不是案子卡關，就是「輕輕被放下」，最不可原諒的是案主落跑，這要人民怎麼能接受？

再來還有官僚風氣大敗壞的問題，從這次選舉可以看到，無論是內政部次長陳宗彥教導新住民蓋廢票、不要投小黨，或是法務部政務次長蔡碧仲在臉書表態支持綠委蕭美琴，「行政中立」的鐵律對民進黨而言，可以拋諸腦後，因為他們服務的對象，是他們的黨，而非人民。

民進黨給人民的觀感，就是只要臉皮夠厚，再大的弊案都可以當作沒事，大事化小，小事化無；當官只要會阿諛諂媚、配合黨政，就可以飛黃騰達，肥貓們吃銅吃鐵，高枕無憂，如果明年繼續讓他們執政，官箴肯定更敗壞，這也是為何韓國瑜登高一呼「重啟特偵組」，能夠振奮人心。

因國民黨初選分裂的前立法院長王金平昨表示，「幫立委就是幫韓國瑜」，國民黨終於走到這一步，雖然來得有點慢，但王金平願意表態，顯示韓國瑜確有一拚蔡英文的實力；在下架民進黨的訴求下，韓陣營勿再失言失分，韓國瑜深知庶民之苦，應該再加把勁，提出人民心中的訴求，在選戰倒數最後19天，團結的藍營仍然大有可為。

(中時 )