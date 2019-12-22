本季重返SBL的九太科技，沒想到第1場勝利來得如此戲劇化！賽森第4節投7中6、罰9中8，個人包辦23分，比起台銀全隊末節得到20分還多，他更包辦九太所得最後13分，幫助九太89比81逆轉擊潰台銀，本季首勝終於到手(4敗)。

「我把這場勝利送給我們教練團，以及柯旻豪，為何會提小柯？因為他在末節幫助很大，」全場拿下41分、15籃板及5助攻的賽森表示，「儘管我們身材比對方矮小(因為九太目前沒有大洋將)，卻找到好的場上組合，才有辦法贏球。」

賽森末節簡直展現萬夫莫敵的氣勢，從最後2分35秒投進三分球開始，一口氣連續攻下13分，也讓台銀防守如同虛設，賽森賽後把功勞歸給柯旻豪、于煥亞、李愷諺等九太後衛，因為靠著這些年輕隊友的幫忙，他才有足夠體力爆發。

九太洋將賽森賽後跟隊友柯旻豪緊緊抱在一起慶祝勝利。(中華籃協提供/黃及人台北傳真)

「說真的，要不是因為柯旻豪、于煥亞與李愷諺等隊友，幫我分擔把球運過半場的任務，我不可能獲得額外的喘息時間，」賽森表示，「也是因為這樣，我才可以把我所有的體力用在進攻上面，拚命幫球隊搶下分數，也順利搶到這一勝。」

看到賽森末節如此大爆發，甚至有點變成他的單打獨鬥，九太總教練劉嘉發並不認為這有什麼不好，「我想最重要的是，賽森末節這種打法，能夠幫助我們贏球，他更在場邊給我不少調度上的建議，我們才能及時調節體能，這點我很感謝他。」

台銀總教練陳國維賽後強調，這場比賽的落敗，不可以說是因為台銀本周4連戰，所以到了末節才沒體力了，而是台銀犯了過往的老毛病，末節一碰上對方使用全場壓迫防守，就會自亂陣腳，「這些東西將是我回去努力檢討修正的！」

(中時 )