台灣投資型保險領導品牌的安聯人壽，明年將加強台灣業務員增員及營運布局！台灣安聯總經理林順才表示，明年業務推動重點，包括推廣健康險及建構數位生態系統，增加公司營收與服務品質。至於增員計畫，公司2020年業務員增員人數，將由今年底預估四千人，再增至五千人，預估2025年可至1萬人目標。

至於安聯新契約價值成長幅度，林順才認為，公司今年預估可成長一成，等明年增員一千人之後，明年新契約價值可成長二成。安聯是否會考慮併購其他保險公司案，林順才透露，公司目前不考慮併購案。

安聯人壽今年突破逆境、業務大軍人數創歷史新高，今年底前再趁勢搶攻一波增員計畫！安聯2019年10月底止，業務菁英人數突破3,800人、年增逾23％，今年前十月增加業務菁英團隊近600人，不僅占業界登錄淨增加人數近24％，更為今年以來業界人力成長最快速的壽險公司。

安聯21日晚在台中舉辦「2019榮耀旺年會暨增員活動」，希望挑戰今年底4,000人的新里程碑，力拚2020年5,000人的業務大軍的增員目標。 安聯是台灣投資型保險領導品牌，已連續14年躍居在台外資公司銷售投資型商品總保費排名第一名，其餘業界包括法國巴黎、安達、保誠、保德信、康健，及友邦等外商壽險公司。

據壽險公會最新統計，2019年壽險公司業務員登錄淨增加人數，累計直至9月底，才終於轉正，截至10月底壽險業務員公會登錄人數為22萬2,752人，較2018年12月底淨增加人數，僅增加2,348人。

台灣是安聯集團極重視主要壽險市場之一，同時也是亞太區最大壽險市場之一，自1995年成立後，安聯便積極投入台灣市場，在業務面，屢有斬獲。

林順才透露，公司強勁業務績效，除歸功於優質的商品組合與客戶服務外，另一大功臣則是近年來快速發展的數位生態系統，在成功的數位轉型策略之下，以客戶體驗為核心出發點，致力打造數位管理及招募工具，不僅大幅提升業務菁英的業務能力，更讓客戶端與業務銷售端，都能享有更好的數位體驗。

在全面發展數位化的營運策略下，安聯一方面希望能協助旗下業務員在金融科技（FinTech）浪潮裡，成功轉型，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問，以期在數位科技時代，能贏得成功先機。

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