美國空軍第85測評中隊(85th Test and Evaluation Squadron)和第40飛行測試中隊(40th Flight Test Squadron)的F-16戰機，在墨西哥灣進行攔截小型無人機的試驗。戰機以小尺寸空用火箭，擊落一架小型無人機。第40飛行測試中隊聲明表示，該測試成功示範在低空環境，擊落小型無人機的情況。

防衛部落格(defence-blog)報導，小型、慢速無人機這類的無人飛機系統（UAS），近年發發展迅速，它們價格低廉易於獲取，而且難以檢測，同時改裝容易，附帶功能愈來愈多，最常見的功能是情報收集，包括監視和偵察，能夠攜帶高分辨率數位相機，加上全球定位系統，可以很廉價的取得相當準備的空拍照片。

小型UAS的第二種最可能的用途，是擔任干擾器，最簡單的手段就是多架無人機散佈在較大的空域，就能阻礙航道，使飛機無法降落。甚至加裝電磁干擾裝置，就能在幾公里內，癱瘓該區域的無線電通信。

F-16 fired a rocket at a test drone pic.twitter.com/bgg8fFtxZK — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) 2019年12月22日

第三種用途就是加裝武器，只要稍微改裝，就能把衝鋒槍、榴彈槍等輕裝備武器給遙控化，然後就能取得不對稱作戰的效果。

因此，美國空軍在設想如何簡單的擊落這樣子的UAS，而不要花太多成本。這一次雖然是用F-16進行射擊，但是空射火箭較便宜，只要改裝合適的射控系統，也能交由地面防砲單位，或是其他無人機來進行。

(中時電子報)