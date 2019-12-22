台中市長盧秀燕強調，外界不實謠傳她沒有持續推動社會住宅，那些謠言都不重要，最重要是「實質開工展現決心！」（盧金足攝）

台中市社宅安康段二期位於豐原區田心路二段及永康路交叉口，將規畫托嬰中心、大小型實驗店鋪、社區閱覽室的共享公共空間。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

實質開工展現決心！台中市社會住宅豐原安康段二期500戶22日開工，預計2023年底完工，總計市長盧秀燕上任一年，社宅開工戶數達到1720戶，她強調，不只興建社會住宅，更要打造媲美豪宅的「好宅」，推廣社會住宅，落實居住正義，為住者有其屋圓夢。

盧秀燕今日出席動土典禮時表示，外界不實謠傳她沒有持續推動社會住宅，那些謠言都不重要，最重要是「實質開工展現決心！」她不只興建社會住宅，還要興建豪宅級的優質社會住宅，公共設施一應俱全，滿足居民需求。

「興建社宅需投入龐大經費，且用地取得困難」，她說，更要與地方居民達成共識，過程非常不易，光是社會住宅的持續推動與開工，今年就達到1720戶。

盧秀燕也要求，機車位、汽車位百分百滿足，規畫最好的公共設施與居住空間，她上任後調整安康段二期「好宅」內容，500戶單元特別提供700多個機車停車位、450多個汽車停車位，解決住戶停車問題，不會對附近居民造成外溢效果。

此外，更設有托嬰中心、店舖工作室等公共設施，社福、長照、醫療系統一應俱全，有信心打造各行政區爭相爭取、歡迎的公共住宅。

豐原安康段二期動土展現十足社區認同，市府邀請一期住戶組成的樂團現場演唱，盧秀燕也頒獎給一期住戶所組成的志工服務隊，並見證住戶將寫滿夢想清單的「時光膠囊」封存，期待2023年底再次開啟，紀錄幸福開端。

她也特別感謝市議員張瀞分擔任豐原市長時積極取得土地，立法委員江啟臣、市議員陳政顯、冉齡軒、陳本添、陳清龍於預算上的支持與指教。

住宅處說明，安康段二期位於豐原區田心路二段及永康路交叉口，相鄰安康段一期，投入16.79億元，規劃6幢地下3層、地上9至13層不等的建築物。

設有托嬰中心、身障社區日間作業設施、大小型實驗店鋪，以及結合親子室、共享廚房、共同工作室、瑜珈室、社區閱覽室的共享公共空間，提供1房型232戶、2房型223戶、3房型45戶，合計500戶，預計能於2024年5月抽籤入住。

(中時 )