由方馨、楊晴、王樂妍、梁舒涵、李宣榕等人主演的全新一季《女力報到-小資女上班記》，24日起在中視及TVBS開播，全面攻佔黃金戲劇時段。飾演時尚雜誌總經理的方馨透露，這次角色有時尚界的背景，讓她過足戲癮，「喬青個性獨立聰明，是我一直想要的，也貼近現實中自己年紀。本身對服裝搭配很感興趣，剛好可以讓我盡情玩打扮」，此外，演此劇最大福利就是可以跟小鮮肉劉書宏談戀愛！

方馨說，她給劉書宏飾演的林書帆「100分」！尤其劇中書帆說「喬青在我的面前可以盡情做自己」，一句看似平凡的台詞，卻完全觸動她，這樣貼近日常的男女感情戲，一定會勾起女性觀眾的共鳴。

戲外方馨對於擅長撩妹的男生覺得沒什麼好擔心，如果女兒也碰到這類的對象，她會樂觀看待，「畢竟相處的是他們兩人，真實的感受只有他們自己知道，如果她喜歡，對方看來也不是壞蛋，我會讓她享受戀愛的感覺。」為人母的她會適時提醒女兒可能會面臨的問題，而這跟劇中她關心部屬的心態有點像！

方馨（右）與王樂妍在《女力報到-小資女上班記》有許多精彩對手戲（中視提供）

方馨表示，這角色某些特質和她很像，都有自己的堅持，很多事情自己心中已經有了答案，還是會詢問其他人的意見，如果別人意見不同，會盡量說服對方接受自己的想法！」拍戲多年，方馨也蛻變不少，「從原本是為了生活努力賺錢的菜鳥，什麼都不會，到現在會幫自己的角色設計個性、小動作，讓角色更豐富。演員這職業已經變成生活中的一部分。」《女力報到-小資女上班記》24日起晚間8點TVBS歡樂台、9點在中視播出。

(中時 )