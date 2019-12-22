揮別前役手感低迷的陰霾，林書豪22日來到太原客場，全場投19中12，含三分球投5中4，罰5進4，貢獻全場最高32分，外加6助攻、6籃板、3抄截，幫助北京首鋼93比78輕取地主山西汾酒，更以14勝6敗坐穩排名第3位置。

林書豪賽後心情大好，隨即發布微博動態，「完美的團隊，完美的防守，完美的反彈勝利！永遠不太高，永遠不太低，好吧！回去酒店找太原好吃的烤羊肉與麵。」甚至開玩笑表示，方碩在暫停時露出奇怪表情，都因翟曉川放屁了。

北京從一開賽就靠林書豪的三分球帶領，打出一波10比0小高潮，很快就把領先差距擴大到雙位數，到了第3節，豪哥繼續展現火燙手感，一度擴大領先到18分之多，也讓比賽提前毫無懸念，光在前3節，豪哥就包辦了30分。

除了林書豪谷底反彈的強勢演出，朱彥西全場也投進7顆三分球，貢獻全隊次高22分，翟曉川15分、7籃板及4助攻，方碩12分、6籃板，尤度雖只拿6分，卻在防守端貢獻很大；山西以小外援富蘭克林20分最高，邢志強14分。

林書豪賽後貼出自己將跟隊友尤度享受烤羊肉大餐的照片。(摘自林書豪微博)

(中時 )