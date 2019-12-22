富邦 U-18 明日之星大賽今(22)日在新莊球場展開，明星藍、白兩隊互不相讓，最後以7比7握手言和，藍隊總教練高國輝和白隊總教練林哲瑄都給參賽的高中球員們高水準評價，白隊來自平鎮高中年僅15歲的游擊手黃勇傳，單場掃出5支安打成全場亮眼，賽後獲頒「傑出新秀獎」及「THE ONE獎」。

富邦金控第二年舉辦富邦 U-18 明日之星大賽，42位青棒明日之星展開頂尖對決，特別邀請今年在12強賽表現亮眼的旅美強投江少慶、去年奪走「THE ONE獎」的陳聖平以及新北市政府教育局長張明文局長擔任開球嘉賓，共同為比賽揭開序幕。富邦金控資深副總陳昭如致詞時表示，「謝謝新北市支持，這是很有意義的比賽，讓青棒球員有舞台可以展現實力，讓他們被各界看見。」

明星藍隊與白隊實力互不相讓，白隊拔得頭籌，林子崴1局下就敲兩分打點安打，3局再靠著林子崴安打帶1打點，以及下一棒林辰勳補上高飛犧牲打再追加1分。藍隊4局上展開攻勢，李灝宇、宋晟睿連續二壘安打帶動下追回2分。

平鎮投打「二刀流」宋晟睿連續兩年參加，今年還多了投手身份。（富邦悍將提供／鄧心瑜傳真）

雙方一路拉鋸戰，白隊4局下利用林子豪三壘安打追加2分，拉開成6比2領先，然後6局上藍隊再由林政華、何恆佑、李灝宇、董子恩安打串聯帶回3分；7局上，伍祐城三壘安打並利用失誤回本壘追平比數，形成6比6平手，白隊趕緊在8局上由黃勇傳敲單場第4支安打搭配李展毅二壘安打超前，藍隊9局上靠著劉予承、董子恩連續安打又扳回一城，最後雙方握手言和。

藍隊投手方面，林昱珉、馮皓各奪2K無失分表現精彩，白隊則張弘稜奪3K，宋晟睿飆4K也都無失分相當出色。白隊開路先鋒黃勇傳單場5支安打，總教練林哲瑄盛讚他是稱職的第一棒，藍隊宋晟睿以外野手先發，最後還登板投1.2局，投打表現亮眼，也受到總教練高國輝的稱讚。

富邦藍隊總教練高國輝表示：「看高中生打球很有活力，比賽一開始手腳放不開，揮棒的節奏沒有很好，5局後慢慢適應比賽節奏，就打出應有水準了。當總教練不簡單，藉由一旁的平鎮高中吳柏宏教練協助調度，讓我有機會從不一樣角度看棒球比賽。」富邦白隊總教練林哲瑄則說：「這是很特別的體驗，從球員變成總教練，身旁有穀保家商總教練周宗志的協助之外，同時也感受到球員的活力和企圖心，看他們比賽很享受。」

富邦U-18明日之星大賽邀請「學長級」教練團帶領全國42位青棒菁英對抗。（富邦悍將提供／鄧心瑜傳真）

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