富邦U-18明日之星大賽今（22日）於新莊球場展開，賽前先以技巧挑戰賽暖身，全壘打大賽邀請曾效力富邦悍將的郭泓志擔任「大魔王」與青棒球員對決。結果他轟出2發全壘打掀起高潮。最後PK階段明星藍隊派出劉致榮上陣，但明星白隊李展毅略勝一籌，助白隊奪勝。

「二刀流」的劉致榮打擊姿勢很標準。（富邦悍將提供／廖德修傳真）

技巧挑戰賽第1項賽事為投準大賽，兩隊分別派出2人挑戰棒球九宮格。明星藍隊由總教練高國輝與彰化藝中的沙子宸參賽，白隊則是總教練林哲瑄及平鎮高中的林子豪出馬。首先登場的林子豪投中8次、沙子宸投中7次；兩隊教練登場也展現準度，高國輝投中8次、林哲瑄投中9次，結果白隊以17次勝出。

第2項是全壘打大賽，白隊先由大理高中李展毅登場，但7球都沒有挑戰成功。藍隊平鎮高中李灝宇前4球挑戰失敗，經過隊友搬椅子、帶零食，按摩服務後轟出1支全壘打。白隊第2位挑戰者是花蓮玉里高中林子宸，他轟出2發全壘打，最受矚目的藍隊「大魔王」郭泓志剛亮相就不遑多讓，也轟出2支全壘打，幫助藍隊以總分3分勝出。

參加投準比賽的藍隊總教練高國輝（左起）、沙子宸、林子豪、白隊總教練林哲瑄。（富邦悍將提供／廖德修傳真）

由於投準與全壘打大賽藍、白隊各獲1勝，再利用全壘打PK賽決勝負，藍隊派出教練團中的劉致榮，但他沒能發揮。反而是白隊李展毅第2次機會轟出1發全壘打，為白隊贏得最後勝利。

郭泓志離開富邦悍將後休息1年沒有練習打擊，他表示，「上次練習打擊是在富邦的時候，之後很忙也沒有時間休息，直到賽前打擊練習才打了一下。」

郭泓志首度與青棒球員較量全壘打大賽，看到富邦金控為青棒球員打造的舞台，他說，「很棒、很有意義，可以跟資深球員交流，為了未來的夢想，朝這個方向邁進。」

全壘打大賽的PK賽被指派上場的劉致榮以「二刀流」著稱，雖然賽前練習曾開轟，但突然被藍隊總教練高國輝派上陣沒有發揮，他坦言，「有點漏氣。」

白隊的李展毅最後勝出，他透露，「PK賽前林哲瑄學長有提醒我一些動作，也很興奮可以跟劉致榮這樣能投能打的學長對決，更開心可以在技術挑戰賽中獲勝。」

(中時 )