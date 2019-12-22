年底將至，健康檢查的時機又到，但有些健康檢查動輒8萬、10萬，對一般民眾來說是個不小的負擔。對此，各科醫師推薦了其中幾項CP值最高的健康檢查，讓你不用花大錢，也能搶得治療的黃金時機。

外科醫師江俊坤在節目《醫師好辣》上指出，健檢就是要給健康的人去做，若要做乳房檢查，建議做乳房超音波以及乳房攝影，對此，他提出數據表示，如果按時做乳房攝影，可以下降百分之四十幾的死亡率。此外，由於年輕女性甲狀腺癌發生率是男性的四倍，因此建議可以多加準確度高的甲狀腺超音波。

肝膽腸胃科醫師蘇志盛則推薦，腹部超音波以及胃鏡這兩項高CP值檢查，蘇志盛表示，台灣為B肝以及C肝好發地區，而肝癌又是癌症中死因排第三名，做腹部超音波一看就能得知是否有腫瘤，做起來也不痛、價格便宜。另外，胃癌跟幽門螺旋桿菌有關，在台灣，幽門螺旋桿菌的感染率超過一半，所以他也很推薦胃鏡檢查。

外科醫師建議，做大腸鏡前可以先做糞便潛血檢查。（摘自YT《醫師好辣》）

針對國人最怕的大腸癌，外科醫師鍾雲霓提到，最推薦的檢查就是每六年做一次大腸鏡，但在這之前，可以先做CP值高的糞便潛血檢查，若是檢查結果為陽性，在這當中每兩人就能抓出其中一人有息肉，22人裡面又能抓出一個患有大腸癌的患者，如果有規律做這項檢查，平均可以下降百分之44的癌症死亡率，而這項檢查50到74歲的國人每兩年可以免費做一次

(中時電子報)