「偶像劇之母」柴智屏女兒高雋雅與陳子豪22日在台北W飯店舉辦婚宴，現場星光熠熠，不只重現張小燕、哈林、黃子佼、卜學亮《超級星期天》主持陣容，還有《連環泡》郎祖筠、郭子乾也歡喜相聚，另有徐乃麟、曾國城、許效舜、丁柔安、況明潔夫妻、陳怡蓉、賈永婕、汪小菲、蔡凡熙、宋芸樺、歐陽龍、黃鐙輝、葉欣眉等多位藝人也共襄盛舉，台灣影視圈幕後重量級人物王鈞、王偉忠、李烈、瞿友寧導演、朱延平導演等人也現身，柴智屏、高雋雅母女好人緣可見一斑。

郎祖筠（左起）、柴智屏、李烈、苗可麗等藝人開心合影。（盧禕祺攝）

大小S本來列在賓客名單中，但婚禮現場只見汪小菲與母親張蘭現身，汪小菲表示：「很開心的心情，我媽說一定要來，特意包了整數。」他透露大S因家裡長輩不舒服，事先已跟柴智屏打過招呼，由他們母子代表現身。李烈則笑稱，「有柴姊這樣的媽媽在，完全不擔心他們的未來。」柴智屏在一旁補充兩人是「乾柴烈火」，幽默言詞笑翻所有人，郎祖筠提到與柴智屏母女的淵源，語氣充滿笑意，「柴姊發掘我，小雅也在我那裡上了一個課，很祝福她！」

柴智屏（左）、汪小菲開心合影。（盧禕祺攝）

同樣有美麗女兒的歐陽龍表示：「嫁女兒當然按排行，長幼順序，三個女兒都差4歲，嫁女兒的心情真的有在好好醞釀。」令人好奇未來歐陽妮妮、娜娜與娣娣誰會先結婚。被問到生子秘訣，已為人母的陳怡蓉則巧妙建議，「生子是否要過一段兩人甜蜜世界再說呢。」賈永婕大笑，「早點生孩也會跟我一樣，這麼年輕就有3個小孩，挺好的。」賈永婕這次還親自幫柴智屏挑選典雅禮服，她強調，「像新娘一樣美麗的丈母娘禮服，今天是非常喜氣的日子，希望把柴姊優點完全展露。」柴智屏忍不住大讚，「還有口袋可以放小抄，很漂亮又實用。」

張小燕急著想看哈林證婚。（盧禕祺攝）

蔡凡熙打扮休閒，展現年輕活力，他表示：「公司藝人說不會穿太正式，所以打扮成這樣，來不及設計頭髮，所以戴了帽子。」他提及之前與高雋雅有合作，覺得對方真的太早結婚了，不過他也相當祝福，被問到是否追隨新娘腳步，他笑回：「還有十年時間可以慢慢找啊。」綜藝圈大哥曾國城連趕兩場婚禮，他一身帥氣正裝現身，被問到柴智屏第一套火辣服裝，他逗趣回應，「我覺得她這樣不妥，長輩應該要有長輩的風範。」徐乃麟在典禮開始趕到，胡瓜因林口錄影，由丁柔安代表前來送祝福。

(中時 )