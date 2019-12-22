民進黨強推立法院於12月31日三讀通過《反滲透法》，燒出工商團體的「恐慌症」！工商團體感受到，戒嚴時期「人人心中有個小警總」的時代將再度來臨。為避免被捲入莫名的政治漩渦裡，企業人士坦言，未來涉及兩岸政策的談話，會回到「匪諜就在你身邊」的時代，自我審查，以保安全，但這是我們要的日子嗎？

■製造綠色恐怖 蔡仍一意孤行

儘管在野黨抨擊民進黨是變相製造「綠色恐怖」，但蔡英文總統仍堅持，台灣對中國的滲透很戒慎恐懼，因此「反滲透法有它的必要性」。

商總理事長賴正鎰直言，民進黨操作恐共議題是選舉策略，但已在企業界引爆恐慌效應，兩岸交流勢必停擺很長時間。

特別是，蔡英文在首場電視政見發表會上宣示「不會用主權來交換經濟發展」後，讓向來主張「兩岸應擱置政治爭議，經濟優先」的工商團體在處理兩岸議題上感到非常恐慌。

工商協進會理事長林伯豐憂心地指出，《反滲透法》草案第2條明訂，滲透來源是「境外敵對勢力之政府所屬組織、機構或其派遣之人」，但「大陸有純粹民間的組織、機構嗎？」

■擱置政治 經濟優先 成奢望

工總大陸事務委員會的一位理監事成員就「恐慌」的想要退出大陸事務委員會，因為過去3年，他在工總兩岸政策建言會議中，年年都提出「應將陸資視為一般外資管理」，也年年批評民進黨政府是恐共政府，待《反滲透法》立法後，他會不會被指控是被滲透者？「實在無法不感到恐慌啊！」

2016年以來，工總大陸事務委員會連3年在《工總白皮書》兩岸政策篇提出，「加速完成《兩岸協議監督條例》審議」、「以民間主導、政府參與為輔」、「應將中國大陸視為台灣產業全球布局的一環」等建言，待《反滲透法》立法後，工總擔心會不會因此被指控「為匪宣傳」，被扣紅帽？

2016年以來，電電公會每年發布《中國大陸地區投資環境與產業發展調查》，目的在為台商「向大陸爭取最大權益」。

■小警總復辟 自我審查保安康

然而，電電公會這份報告，在邁入第20個年頭時，也就是在民進黨今年打算進行中共代理人相關修法時喊停。

一位電電公會大陸經貿委員會的理監事指出，電電公會在大陸進行調查報告時，都會接觸大陸各地方政府與台辦，甚至請他們提出說明與解釋，未來，《反滲透法》立法後，他們會不會被指控為「受滲透來源之指示、委託」？

這位人士指出，向來要看政府臉色的工商團體，為免被捲入莫名的政治漩渦裡，未來事涉兩岸政策，肯定會回到「匪諜就在你身邊」、「人人心中有個小警總」的時代，先自我審查，以保安康。

(工商 )