2020總統大選開打以來，民進黨對企業的攻勢是從資源戰、話語權戰，一路打到法律戰，也讓企業對政府的期盼，從笑臉轉為驚、懼、恐、慌。

■企業笑臉 瞬間轉化為驚愕

選戰剛開始時，綠陣營為「拉攏」企業界，由蔡英文總統、立法院長蘇嘉全出面，分批邀約數得出名號的企業界人士「到府（總統、院長官邸）一敘」，要資源給資源，而每位被約見者都帶著笑臉離開。

當選戰逼近倒數，綠陣營透過財經部會與海陸兩會出面，向企業界提出「一多（多彰顯政府政績）一少（少批評政府政策）」的明示與暗示，目的很明確，就是尊重企業界可以有自己的政治立場，但也別「礙事」！掛在企業的笑臉瞬間化為「驚愕」。

■得罪當權派 沒有好日子過

未料，選戰進入倒數時刻，不管工商企業界提出多麼強烈憂懼，也不論工商團體是多麼激烈反彈，民進黨政府仍強推《反滲透法》，就是看準了不論哪個政黨執政，企業界都是支持政府的，也吃定了工商團體基本上都是需要政府的資源支持，甚至是依賴政府的委辦案生存，也就是說工商企業界是需要看當權派的「臉色」。

因此，工商企業界明知大陸市場是企業全球布局的一環、且是重要的一環，也明白在全球經濟走向區域整合的趨勢中，台灣若要避免被邊緣化，就得要設法加入CPTPP、RCEP，而要加入CPTPP、RCEP，是不能沒有穩定的兩岸關係，然而，面對民進黨政府要強推《反滲透法》，也只能「抿著一張嘴」，因為企業界都知道得罪當權派，沒有好處。

■執政黨為求勝選 恣意妄為

民進黨對企業的攻勢從拉攏到提出近乎是恫嚇的《反滲透法》，與企業界從笑臉變為是驚、懼、恐、慌，其中的轉變，顯示的，不只是企業界面對政治的無奈到恐慌，更凸顯出民進黨為求勝選的恣意妄為。

強調主權、強調民主的民進黨們，難道不知道《憲法》有保障人民有免於恐懼的自由嗎？政府除了會製造恐共的氛圍外，還能不能給企業一個不用看臉色、敢言的大環境，而不是只要涉及政策建言、尤其是兩岸政策建言時，就得恐慌得自我設限？

(工商 )