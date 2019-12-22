2020總統大選僅剩19天，花蓮縣民眾對總統大選的最新民調顯示，蔡英文在花蓮縣以36.5％微幅領先韓國瑜的32.3％，雙方僅差距4個百分點。此結果也讓網友嚇一跳。

據《台灣指標民調》針對花蓮民眾所作的最新民調，民進黨蔡賴配36.5％；國民黨國政配32.3％，親民黨瑜湘配10.4％。

該民調也問到「花蓮縣民眾的投票意願」，高達70.1％的花蓮民眾表示「一定會去投票」，18.0％說「可能會去投票」，5.5％則表示「可能不會去投票」，3.0％「一定不會去投票」。

該民調由《風傳媒》委託《台灣指標民調》在12月15日至19日進行，調查年滿20歲、設籍於花蓮縣13個鄉鎮市的民眾，依據政府最新公布的花蓮縣各鄉鎮市人口統計資料，採等比分層隨機抽樣方式，成功完訪2002人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負2.2個百分點。

(中時電子報)