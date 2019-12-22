2020總統大選剩下19天，總統蔡英文民調仍領先國民黨候選人韓國瑜。根據《台灣指標民調》最新民調指出，蔡英文在花蓮縣以36.5％微幅領先韓國瑜4個百分點。

「花蓮縣民眾對總統大選的支持意向？」民調結果顯示，36.5％花蓮人支持蔡賴配、32.3％支持韓張配、瑜湘配獲10.4％支持，蔡英文支持度小贏韓國瑜4個百分點。

「花蓮縣民眾的投票意願」民調顯示，有70.1％的花蓮人表示「一定會去投票」、18.0％「可能會去投票」、5.5％表示「可能不會去投票」、3.0％表示「一定不會去投票」。在花蓮縣的部分，有88.1％的民眾會去投票，而僅有8.5％表示不會去投票。

此民調由《風傳媒》委託《台灣指標民調》執行，於2019年12月15日至19日，調查年滿20歲、設籍於花蓮縣13個鄉鎮市的民眾；成功完訪2002人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負2.2個百分點。

(中時電子報)