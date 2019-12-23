預發日期修改測試 07:512019/12/23 中時電子報 預發日期測試 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 另據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述敘利亞非政府組織應變協調團隊（Response Coordination Group）主任哈拉吉（ Mohammad Halaj）20日指出，在敘利亞政府軍加強攻擊下，逃到土、敘邊境敘利亞一側的敘利亞人於過去5天內多達至少8萬人。 (中時電子報) #敘利亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄將測試「當代最強」2S7 自走砲 18:172019/12/18 軍事 聯合國延續對敘利亞跨邊界援助決議 遭中俄否決 07:252019/12/21 國際 北市無人巴士 最快明年測試 22:432019/12/21 生活 戰火無情寒冬摧 敘利亞西北新人道危機隱現 07:132019/12/22 國際 玩食熱門新聞 信義鄉「踏雪尋梅」花季開鑼 1／10喜上「梅」梢 - 旅遊 反送中要喝！員工揭密「可不可熟成紅茶」必點Top3 - 玩食 夜市抵用券這裡用 台南市15處夜市等你來 - 玩食 獨家》有夠浮誇！花蓮瑞穗春天國際觀光酒店3天2夜不夠玩 - 玩食 「全台最強飲料店」票選出爐 冠軍竟是它 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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