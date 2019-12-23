另據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述敘利亞非政府組織應變協調團隊（Response Coordination Group）主任哈拉吉（ Mohammad Halaj）20日指出，在敘利亞政府軍加強攻擊下，逃到土、敘邊境敘利亞一側的敘利亞人於過去5天內多達至少8萬人。

(中時電子報)