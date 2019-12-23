上櫃公司和進電子(3191)副董事長陳盈全、總經理龔俊仁，被控於2013至2015年間，擔任董事長期間涉嫌以虛偽交易掏空資產上億元，且財報不實，涉嫌違反《證交法》。檢調今年5月發動搜索約談，龔到案一度遭羈押，陳則潛赴大陸未到案，台北地檢署上月對陳發布通緝，調查局已將陳列為「追緝外逃要犯名單」。

檢調懷疑，龔俊仁在2013年、2015年擔任和進公司董事長期間，與副董陳盈全等人，藉採購生產設備等名義，以偽交易手法掏空上億元資產，事後並將不實交易列入公司財報，涉嫌違反證交法特別背信、非常規交易、財報不實等罪。

其中，和進2013年間，買進測試晶圓的儀器，事後利用其他名目虛報2000多萬元購買機台，資金流入私人帳戶。另和進出貨晶圓給其他業者，但該業者的營業項目是販售飲水機，疑為假交易。

此外，和進內部人以1000多萬元向花蓮金鼎旅館管理顧問公司承租位於花蓮市區的旅館，之後和進電子再用2400萬元買下經營權，金鼎隨後與地主重新簽約，將租金由每個月15萬元拉高至22萬元，涉嫌隱匿關係人交易，造成和進損失。

台北地檢署5月指揮調查局北機站兵分9路搜索和進電子、龔俊仁住處，約談龔俊仁、電子事業部經理曾明煇12名涉嫌人、4名證人到案，檢方訊後以龔、曾2人涉嫌《證交法》重罪，且有共犯及證人未到案，有串證之虞，聲押禁見獲准。

至於和進電子副董陳盈全則未到案，檢調發現他在案發後即潛赴大陸，台北地檢署已於11月20日依違反《證交法》等罪嫌發布通緝。

(中時 )