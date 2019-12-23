擁有清純氣質的清大電機正妹，引發PTT鄉民暴動。（照片來源：404415031_/IG）

清大電機正妹「阿倪」，獲得PTT鄉民一面倒讚賞。（照片來源：404415031_/IG）

誰說理工無美女！日前有網友在PTT表特版（Beauty）分享一名清大電機正妹，一雙放電大眼，配上清純氣質，還擁有修長身材，讓鄉民大暴動，全部口徑一致、一面倒大喊：「好正」、「清大電機系史花」、「絕對是清大經典校花」，甚至還有人誇張表示「報告教授，我三用電表指著某同學，竟然有電流，我是不是發現超導體了」。

一般而言，讀理科的女生較少，工科就更不用說了，這位叫做「阿倪」的美眉，不但讀清大電機系，還擁有出眾外表，原本IG就有2萬多追蹤，這篇文章貼出短短數小時，追蹤數暴增1萬人。「阿倪」也在IG上表示，「突然這麼多人關注突然嚇到，還沒時間回訊息，等我有空慢慢回覆，謝謝大家喜歡。」

鄉民們看了「阿倪」的照片，一面倒表示「太扯」、「好正」、「正又工科 難以想像」、「這真的名人堂級了吧」、「這是人見人愛的等級了」、「教授，我想唸清大...」、「X 太早畢業了……」。

清大電機正妹「阿倪」。（照片來源：404415031_/IG）

(中時電子報)