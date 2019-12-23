許多網友認真回應飢渴人夫的問題，而他也回文表示感謝，且跟老婆已行房。（截自PTT畫面））

喜歡的食物天天吃難免會膩，夫妻相處久了，也難免「性趣缺缺」。一名人夫上網抱怨，跟老婆已經老夫老妻了，次數越來越少實在有點煩悶，問網友有什麼電影或影集，「看了之後會慾望高漲」。結果眾多網友竟異口同聲表示：你需要換個老...（婆）！

暱稱「奶子奶子奶子奶子奶子奶」的人夫在PTT電影版發文，表示跟老婆已經老夫老妻了，次數越來越少實在有點煩悶。而一起看電影或影集是兩人共同興趣，因此向網友求救，有什麼電影或影集，是「看了之後會慾望高漲的」。

許多網友不改酸民習性，建議飢渴人夫：「你需要的換個老...」、「你需要換個老...+1」、「你需要的是番號，去別的板問看看」、「你需要老司機」、「A片+1，叫你老婆換個老公」、「沒救了，生完小孩碰都懶得碰」。

不過有更多網友認真推薦片子，包括「性愛成癮的女人」、「格雷的五十道陰影」、「人間中毒 （認真推）」、「色戒」、「姦臣：色誘天下、慈禧秘密生活」等。

而原PO也回應表示：「謝謝各位 昨天看了下女的誘惑 已行房」。

(中時電子報)