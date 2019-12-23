今年中旬，晶片大廠輝達（NVIDIA）下一代7奈米晶片曾引爆台積電與三星搶單之爭。如今輝達執行長黃仁勳接受陸媒訪問時親口證實，下一代7奈米GPU（繪圖處理器），絕大多數仍將交給台積電代工。

輝達一直是台積電大客戶，且黃仁勳與台積電創辦人張忠謀情同父子，兩人情誼很深厚，但市場傳出，張忠謀退休後，輝達可能會將三星納入晶片代工廠之一，企圖從台積電與三星的削價競爭之中，拿到比較好的代工價格。

黃仁勳於日前赴大陸蘇州參加科技大會，接受陸媒「問芯 Voice」訪問時表示，下一代7奈米GPU訂單絕大多數都會交給台積電操刀，只有「非常非常非常小」的訂單比例是給三星，並強調，輝達如此分配是基於技術藍圖進程的考量，基本上，7奈米訂單的分配，絕對是台積電獨大。

這波搶單大戰的引爆點，來自於南韓先鋒報（The Korea Herald）今年7月初，引述輝達南韓首席執行官Yoo Eung-joon的說法，稱輝達下一代7奈米GPU，將下單給三星，採用7奈米極紫外光製程生產。當時消息一出，引發半導體市場震撼，也衝擊台積電股價暴跌逾2%。

隨後輝達營運部執行副總裁Debora Shoquist出面澄清，下一代GPU晶片仍交由台積電生產，「我們一直跟台積電、三星都是合作夥伴關係，未來也是如此。」這番回應披露，才逐漸消弭市場的疑慮。

對於下一代GPU晶片訂單分配情形，執行長黃仁勳首次對外回應此事；至於7奈米晶片何時亮相，他則語帶保留，表示推出時程還不能透露。

(中時電子報)