近日《葉問4》才剛上演，許多人紛紛上戲院想一睹「詠春」拳法完美的落幕。不過有民眾驚見一位似乎是葉問忠實粉絲的大媽，在公共廁所內大打詠春拳，可惜練習對像不是人，而是上廁所用的衛生紙。她錄下大媽「龍捲風式」的抽紙舉動，彷彿在看「葉問5」。

《葉問》是影星甄子丹爆紅之作，該電影非常受歡迎，已拍至第4集，他演述詠春拳法傳奇人物「葉問」的故事，甚至連李小龍也是他的得意門生之一。

有位民眾目睹到一位大媽在廁所內瘋狂抽取衛生紙，便錄下她「龍捲風式」捲紙的舉動後PO上網，只見她毫不客氣地「捲了又捲、捲了再捲」，網友痛批超沒品。（摘自爆廢公社公開版）

不過在臉書社團《爆廢公社公開版》中，有位民眾目睹到一位大媽在廁所內瘋狂抽取衛生紙，便錄下她「龍捲風式」捲紙的舉動後PO上網，只見她毫不客氣地「捲了又捲、捲了再捲」，網友痛批超沒品。有人發現該大媽的技巧過於熟練，彷彿就是「葉問」電影場景裡，痛打對手的快手詠春拳，譏她是「我要捲10個」！

網友見大媽無恥的抽紙舉動，忍不住動火怒批，「有多窮，窮到連衛生紙都買不起」、「她這樣還不如直接拆開整卷拿走？」、「太扯了」、「是要大多少？」而其他網友則因為大媽捲紙的動作，乍看之下，的確跟詠春拳法唯妙唯肖，不禁笑了出來，表示「這詠春，打的不錯」、「這柔中帶剛應該是練很久了」、「根本職業捲了」、「未上演先轟動！」、「我要抽十卷」。海有網友解釋，沒有啦，那位大媽只是懷念以前古早的「拉糖」技術啦。

(中時電子報)