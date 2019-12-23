國民黨總統候選人韓國瑜22日表示，罷韓團體的演出完全是荒腔走板，用遮羞布的方式擴充人數造成假象，比劉謙變魔術還厲害。「高雄林小姐」也質疑，高雄是民進黨的？光復什麼頭？況且當天高雄藍天白雲路平愛河清澈，這就是韓國瑜政績！他也用三句成語，嘲諷罷韓活動！

挺韓、罷韓大遊行21日在高雄舉行，雙方未發生衝突，遊行活動和平結束。媒體報導，罷韓團體拉著「光復高雄」布幕，被發現底下並沒有人龍，而是空空的一塊。韓國瑜則在臉書分享此照片，意有所指表示，這是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。

韓國瑜22日前往台北市、新北市，替多名國民黨立委參選人輔選。韓國瑜下午陪同國民黨立委參選人黃桂蘭出席寶寶爬行比賽活動後受訪表示，昨天罷韓團體的演出完全是荒腔走板，為的是政治上的鬥爭、抹黑及運作，看不出來有正當性。

對於「光復高雄」布幕，韓國瑜指出，罷韓遊行號稱50萬人，這塊布這麼長，開玩笑講，布裡面是否有48萬人躲在下面，只有2萬人在街頭，用遮羞布的方式擴充人數造成假象，比劉謙變魔術還厲害，完全沒有人想到會用這種障眼法。

韓國瑜表示，罷免高雄市長必須是高雄市民，但罷韓團體中居然動員外國人來湊人數。而挺韓大遊行的民眾則是完全自發性到場。

「高雄林小姐」在Youtube直播質疑，高雄難道是民進黨的？還是陳菊的？蛤！要光復什麼頭啊？且拉布條手痠了，就只到腰部高度，下面會有人？

另外，不論挺韓罷韓，大家來到高雄，是藍天白雲，愛河也很清澈，路面平坦，這就是韓國瑜政績，罷韓是在罷什麼？？

高雄林小姐也用3句成語，嘲諷罷韓活動，分別是「欲罷不能」，就是想要罷韓卻不能成功；第2句是「舉布為奸」，就是拉布條當擴充人數的假象；橫批是「得布藏輸（失）」，還說造句的老師太有哽了！

(中時電子報)