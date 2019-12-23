克羅埃西亞總統大選首輪投票今天結束，一份出口民調顯示，前總理米蘭諾維奇取得29.6%選票居首，領先現任總統季塔洛維奇的26.4%，兩人可望明年1月5日第二輪投票決勝負。

根據這份出口民調，隸屬克羅埃西亞社會民主黨（Social Democratic Party of Croatia）的中間偏左前總理米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）將得到29.6%選票。

國會最大黨克羅埃西亞民主聯盟（Croatian Democratic Union, HDZ）支持的現任中間偏右總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）可望拿下26.4%選票居次，無黨籍候選人許構洛（Miroslav Skoro）則以24.1%位居第3名。

51歲的季塔洛維奇原本隸屬克羅埃西亞民主聯盟，2015年在總統大選勝出後即依法退黨成為無黨籍，53歲的米蘭諾維奇曾於2011年至2016年擔任總理。

克羅埃西亞總統大選首輪投票共有11名候選人，若沒有候選人能在首輪取得過半選票，得票率最高的前兩名候選人將挺進2020年1月5日的第二輪決選。

(中央社)