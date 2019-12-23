3樓公寓冒出濃煙惡火。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

台北市大安區23日凌晨發生民宅火警，消防局4時36分接獲報案，通化街巷弄有公寓失火，大批警消前往搶救，現場為5樓公寓，於3樓起火，警消在5時左右撲滅火勢，過程中救出1男1女，2人表示還有婦人在屋內待救，但等到警消搜救發現時，已明顯死亡。起火原因，仍待調查。

北市消防局出動22輛消防車、6輛救護車，超過70名警、義消前往灌救，5時08分火勢撲滅。搶救過程中，共疏散13名住戶；住戶表示冒出濃煙大火的3樓，有住戶尚未逃出。

警消入內搜索搶救，救出85歲老翁與49歲婦人，送醫急救，2人告訴消防隊員，「屋裡還有人！」但警消找在臥室到人時，受困的55歲婦人已呈焦屍，明顯死亡。

據了解，火警現場係5層樓公寓，3樓起火，燒損家具裝潢，面積約80平方公尺；詳細起火原因，由火場鑑識人員偕同檢警調查中。

初步了解，發生火警的3樓公寓，為85歲蔣姓老翁與2名女兒同住。他因身體還算健朗，平常會外出教二胡樂器。在高中任教職的49歲二女兒，與蔣翁都順利被救出，並無生命危險；但55歲大女兒卻逃生不及，命喪火窟。據了解，55歲蔣女目前無業，精神狀況不太穩定，是市府列管的關懷對象。

(中時電子報)