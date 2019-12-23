12/23-12/29｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！她表示，冬至作為大節氣，代表「開啟另一個階段」，現在就是一個「切分點」，所以超適合「下定決心」，而且「容易有成」。

唐綺陽進一步解釋本周「會發生奇蹟、容易有成」，跟日木合相有關，唐綺陽說，只要抱持信心信念，只要夠認真努力、該怎麼做認真去做，現實就會回應你。

不過，魔羯能量現在大鳴大放、眾星雲集在魔羯，年關前完成事情多，職場承擔壓力大。唐綺陽說，本周很有看頭之處是受統治的集體情緒低盪到一個程度後，就會集體反撲：周四的新月，更是「新局面」展開之時，拭目以待。

水星射手衝刺，關注國際交流、貿易與知識份子相關消息，也要小心口舌是非。

火星倒數十天衝刺，火能量強會帶來急躁感，生死議題討論度高，火星天蠍易擾動負面情緒，溝通時避免刺傷對方。

重要星象：水星射手衝刺，火星倒數衝刺，眾星雲集魔羯。

財運注意↓

白羊：要勇敢爭取，開源節流

魔羯：成績有目共睹，提高身價能被接受

工作注意↓

巨蟹：工作忙碌，諸多細節要注意

處女：展望未來，應制定遠程計畫

天秤：好消息頻頻，表現出色獲得更多機會

天蠍：稍微停下腳步，能看得更清楚

桃花注意↓

金牛：放輕鬆別太硬梆梆，以退為進更有效

雙子：桃花來自玩鬧對象，鬥嘴鬥出真感情

獅子：多參加聚會認識新朋友

射手：與另一半如膠似漆，享受兩人世界

健康注意↓

水瓶：注意工作傷害，空出時間多運動

雙魚：少喝一點酒，避免諸多問題

(中時電子報)