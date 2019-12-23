美國聯邦眾議院近日通過針對總統川普的兩項彈劾條文，但眾院議長裴洛西為了找更多證人，遲未將彈劾條文送參議院，副總統彭斯的幕僚長蕭特則說，她立場站不住腳最終會屈服。

眾議院12月18日通過指控川普（Donald Trump）濫用職權和妨礙國會調查的兩項彈劾條文，川普成為美國史上第3位遭彈劾的總統。

美聯社報導，但裴洛西（Nancy Pelosi）拒絕將彈劾條文送交聯邦參議院，除非共和黨議員提供更多證人及證詞的詳細資訊，因此拖延了參議院對於川普的彈劾審判。

川普昨天便聲稱，拖延送交彈劾條文不僅「不公平」，民主黨人也違反了憲法。

副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長蕭特（Marc Short）今天接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問表示 ：「她會屈服的，她不可能繼續下去。」

蕭特指出，裴洛西如此拖延是不可接受的，她正在「踐踏」川普希望速戰速決的權利。

他還說：「假設她的彈劾案是如此無懈可擊…為何她需要更多證人來作證呢？」

川普的同黨盟友、共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也認為裴洛西將會屈服，他受訪表示：「她最終會送出彈劾條文，因為民意會壓垮民主黨人。」

(中央社)