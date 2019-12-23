網路媒體「今日新聞」前負責人陳金龍購買國外空殼公司，再賣股套利坑殺投資人，還利用媒體塑形舷自稱事業有成的滿法皇族「愛新覺羅˙毓昊」，涉犯《證券交易法》和詐欺罪遭判刑，至少詐得十億多元，這對群狗黨遭到通緝逃亡海外。

幾位被害人告訴本刊，這位愛新覺羅王爺近期又網路上大張旗鼓，吹噓興非洲及南亞政商關係良好，恐怕又將故技重施，呼籲投資人務必謹慎。

陳金龍（右）出售中華聯網寬頻公司的未上市股票，吸金數億元。（圖／報系資料照）

台中地方法院19日開庭審理「中華聯合集團」詐騙的案外案，被害人「黃姐」（化名）特地到台中出庭，要為自己及其它被害人討回公道。她說，這個集團的首腦陳金龍與自稱滿清皇族「愛新覺羅．毓昊」的潘尚柏合作，多年來詐騙數千名被害人，依法院估計金額至少7億元，實際的不法所得可能更高。

潘尚柏早在九年前就因案棄保潛逃，另陳金龍在去年前也涉犯《公平交易法》遭判刑確定，另有違交違反《證券交易法》及詐欺案件審理中，未到案執行被通緝，兩人逃亡海外匿跡多年，但最近愛新覺羅．毓昊的名號又在網路竄起，同時也打著與多國政要關係匪淺，引起不少被害人高度警覺。

入主今日新聞後，陳金龍（右四）利用媒體宣傳自己與「愛新覺羅．毓昊」的投資案。（圖／報系資料照）

黃姐向本刊爆料，陳金龍在2005年成立「中華聯網寬頻股份有限公司，以「投資講座」的形式吸引民眾投資無線基地台，以每單位35萬到55萬不等的金額招攬「加盟商」，其實是在佈建直銷網絡，法院統計不法獲利新台幣一億多元。

後來因基地台的題材退燒，投資人發現獲利不如宣傳的預期，2006年陳金龍又出新的點子，改為鼓吹加盟商繳回加盟合約書，把原先投資金額轉為「中華聯網寬頻」的股票，並再加碼進一步以直銷的方式銷售這些未上市的股票，經法院調查受害名單高達3、4千人，推估吸金規模為新台幣4億多元。

陳金龍也善用旗下媒體影響力，將詐欺前科的潘尚柏「包裝?成事業成功的商人形象，潘則對外自稱是滿清皇族後裔，誆稱自己是投資精準的醫師，在寮國的事業成功，還與馬來西亞的「一馬」公司合作、受封為峇里島王子以及被尊為拿督，頭銜五花八門，活靈活現的傳奇還引起其他媒體追蹤報導。

延伸閱讀

(中時電子報)