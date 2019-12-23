女星們如果不是天后等級可以自體發光，為了博版面總得費些心機，有偶包的花些小巧思、沒偶包的乾脆豁出去，管他美醜有版面就好。日前《女力報到—小資女上班記》記者會上，主角群多到要分出誰是誰都很困難，但李宣榕一嘴啾上金鐘新人得主梁舒涵，「沾光」果真是搶鏡基本招。

（圖／本刊攝影組）

嫌親親老套的話，不妨看看台灣好媳婦佩甄在《女神卡卡演唱會》上，雖然一身性感華服，但她突然腿開兼曬腋下，瞬間餵飽記憶體。同樣開腿搶鏡的還有花花，她在《超級巨星紅白藝能大賞》記者會，抬腿緊黏王少偉，邊擺怪表情，邊不忘自遮胯下防走光，不愧是見過大場面的老模，倒是被當成拍照道具的王少偉卻一頭散髮、魚尾紋噴發，著實遜色不少。

（圖／本刊攝影組）

跟花花同場較勁的還有瑪麗，只見她站在搭檔納豆身旁，靠一個髮箍增高，就比一百五十九公分的納豆突出一截，原來靠輔助道具搶鏡，也是一絕啊！

（圖／本刊攝影組）

延伸閱讀

(中時電子報)