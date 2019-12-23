長榮航空(2618)台北－峴港航線由包機改為定期航班營運，上周六首航，峴港航線以A321-200機型執行飛航任務，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位。長榮航空1992年開闢台北－胡志明航線，2003年開闢台北－河內航線，在今年開闢台北－峴港航線後，完成飛往越南北、中、南三大城市的布局，每周將有42班由台北飛往越南。

長榮航空台北－峴港今年9月開始採五天一包機的方式飛航，在旅行業者通力合作下，幾乎班班全滿，上周六改為定期航班後，預期個人商旅及團體旅客會持續成長，未來將視市場需求再行評估加大機型或增班。

位於越南中部的峴港，有「東方夏威夷」之稱，美國《國家地理雜誌》評其為人生必到的五十個景點之一。峴港北方的順化皇城有「越南紫禁城」之美名，為越南現存規模最大的古建築群，於1993年成為聯合國世界文化遺產。而峴港南方的會安古鎮為十五世紀至十九世紀著名的東方貿易港，融合大陸、日本、法國的文化，與當地自有的人文風情，也於1999年列為聯合國世界文化遺產。此外，峴港潔白綿長的海岸線，吸引多間國際級飯店與渡假村進駐。

(時報資訊)