台中社會局近幾年推出老人文康休閒巡迴車，裝備卡拉ok伴唱機、平面數位大電視、血壓計、茶桶、咖啡機、休閒桌椅、講台、社會福利宣導品等各項設施，委由靜宜大學承辦；優先服務偏鄉及資源稀缺地區，在運作上係依照社區發展協會、里辦公室以及民間團體需求提出申請，接續由承辦單位派車及安排文康車輔導員及社工員深入社區服務，讓偏遠地區及資源較少的地區之長者能走出家門，與鄰里好友歡唱聯誼，談笑人生，充實長輩們的晚年生活。

市議員朱元宏說，目前台中市社會局透過民間社團的捐贈，有7輛行動式老人文康休閒巡迴車穿梭大街小巷，在鄰里社區的活動中心、大樹下及廟口等地點提供長者休閒及娛樂表演之機會，讓更多長輩願意走出戶外，接觸人群，增進人際互動，促進健康和延緩老化。

目前台中市29個行政區有300多個社區，接受文康車服務，長輩受益良多，文康車服務已成為社區長輩最期盼的休閒娛樂時光。

社會局強調，近幾年來台中市政府社會局為服務山地原鄉族人長輩，在盱衡天候許可的情況下，承辦單位也會安排文康休閒巡迴車前往和平區的平等里環山部落與梨山里展開服務，由於和平區近幾年交通不便利和社會福利資源進入不易，使得原鄉部落長輩較沒機會接觸服務，因而當部落族人長輩得知有文康車穿梭原鄉，都樂開懷地相約左鄰右舍，走出家門接受簡易的健檢及一起歡唱同樂。

靜宜大學人社院郭俊巖院長表示，目前台中市有7輛裝備齊全的文康車，為全國文康車密度最高的城市，居住在臺中市的阿公阿嬤比其他縣市有更多機會走出家門進入社區歡樂同聚。

(中時 )