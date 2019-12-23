鴻海（2317）集團持續推展美國威州「威谷科技園區」計畫，威斯康辛大學密爾瓦基分校（UWM）近日組織學者訪問團來台，考察雲端伺服器、機械人、8K顯示技術、醫療生技及食品檢測中心，盼透過進一步深化兩地人才交流，打造全新產學合作機制、扎根威州。

此次UWM大學訪問團由工程與應用科學學院院長Dean Peters領軍，包括副院長Andrew Graettinger、教授Adel Nasiri及余君仁等，分別前往鴻海總部虎躍廠區、民生廠區、永齡生醫工程館、台大癌醫中心及大陸深圳龍華廠區進行訪問。

余君仁表示，鴻海取得的突破性技術讓人印象深刻，這些高端技術使鴻海從傳統OEM製造公司，轉變為精密智慧製造工廠，進一步增加校方及外界對鴻海在威州投資的信心。UWM大學將成為鴻海可靠的長期合作夥伴，共同為發展最先進技術提供強大人才庫。

為培養美國高端製造種子，鴻海與威州產官學界持續推動產學合作機制，積極招募人才。鑑於UWM與中原大學推動碩碩雙聯學位已逾10年，鴻海去年攜手2校簽訂產學合作計畫，培育威州建廠計畫工程人才。

而首批UWM大學首批交換生於今年2月抵台，進行為期18周的專業實習，內容包括TFT-LCD面板、車用模組製程、液晶顯示器製程等。鴻海表示，目前三方已啟動第二批年度交換學生計畫，預計將在明年2月中來台培訓實習，繼續擴大培訓規模。

此外，鴻海招募的26位美籍幹部，目前正在台長期受訓，並廣招西北、普渡、密西根、伊利諾大學香檳分校等畢業生，研習AI人工智慧、光機電整合、工廠製造、品管手法、綠色產品、產品規畫行銷等，為鴻海在威州的建廠工程持續培育生力軍。

(時報資訊)