台灣行動通訊網路市場有五家電信業者，在4G服務方面競爭非常激烈，Opensignal公布12月台灣行動網路體驗報告，以4G涵蓋體驗指標而言，中華電(2412)以9.8分的成績奪冠，遠傳(4904)、台灣大(3045)並列第二。

在下載速度體驗方面，中華電領先其競爭對手，中華電用戶的整體下載速度為37.1Mbps，較6月報告中34.1Mbps的速度增長了9%，在測量中，中華電比其最接近的競爭對手遠傳快6.6Mbps，比台灣大快8.4Mbps，亞太電和台灣之星在下載速度體驗上遠遠落後，平均速度低於18.1Mbps。

從技術類型角度看下載速度體驗，在4G下載速度上，中華電以39.6Mbps的速度保持領先，比其最接近的競爭對手遠傳快7.6Mbps，後者的4G網速為32.0Mbps。

中華電雖然在下載速度體驗上占主導地位，但在上傳速度體驗方面卻並非如此，遠傳以11.1Mbps的上傳速度領先，中華電和台灣大並列第二，用戶上傳速度達到10.7Mbps。

按技術類型劃分連線時，發現台灣之星仍然以27.5毫秒的4G延遲得分保持領先，比台灣大快了近3毫秒，後者延遲得分為30.6毫秒；然而，台灣之星的用戶3G延遲最差，為65.2毫秒。

就Opensignal的4G涵蓋體驗指標而言，中華電以9.8分(1-10分)的成績奪冠，遠傳和台灣大以9.5分並列第二。

此外，台灣電信業者4G可用率表現特別優異，五家電信業者的用戶4G可用率都超過90%。其中台灣大和遠傳超過95%。亞太電(3682)則是自6月報告以來進步最大的一家電信業者，4G可用率從89.0%提高到94.7%，此進步可能是由於國家通信委員會(NCC)於7月決定允許在其涵蓋區域以外提供4G服務。

(時報資訊)