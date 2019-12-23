挺韓、罷韓遊行21日同在高雄登場，Wecare高雄等團體在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」，罷韓方則聲稱遊行共有50萬人。被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」則在北高雄舉辦，主辦單位稱參與人數超過35萬人。由評論認為，韓的造勢與動員力比蔡強，成最後階段的優勢，這兩場遊行可見雙方已進入新的攻防，鹿死誰手仍難定論。

21日兩場遊行引發外界關注，其中罷韓遊行中一條長達210公尺、寫著「光復高雄，保衛台灣」的綠色長布條，被爆底下很空，使遊行人數遭質疑灌水。國民黨總統候選人韓國瑜則批是「民主遮羞布」，罷韓團體則要韓國瑜別再麻痺自己。據《中評社》報導，韓陣營的地面部隊正要開拔，誰輸誰贏還很難說，根本並非台北市長柯文哲所說的垃圾時間。

該評論認為，明年選舉將成討厭蔡英文和討厭韓國瑜之戰，討厭蔡的藍軍選民若無法接受韓，恐將含淚不投票或投給第三勢力。韓國瑜在軍公教、觀光業等支持度高，但在知識藍、經濟藍部分則鬆動，國民黨得把勢造起來，讓討厭蔡英文的群體能票投韓國瑜。

此外，該場造勢真實人數令外界好奇，其中罷韓場的超長布條下究竟有多少人，成韓營猛攻目標。該評論認為，韓出擊主要是為了拚氣勢，最後10多天，陸軍地面部隊成重要關鍵，韓在造勢與動員力勝過蔡英文，成最後階段優勢。

(中時電子報)