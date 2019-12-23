網友留言。（摘自李四川後援會臉書網頁）

國民黨總統候選人韓國瑜請假參選總統，被質疑是「落跑市長」，拋棄高雄而去。對此，有網友就感嘆，那些批評韓國瑜的是「見樹不見林」， 2016年藍軍離心離德，大敗虧輸，戰犯就是馬、吳、朱、王。結果2018韓國瑜把失散的藍軍帶回來，因此，韓國瑜選總統是時勢所趨，

網友在臉書「李四川後援會」粉專發文表示，都到現在了，有人還在糾結「落跑市長」！說韓國瑜太貪心，才剛當高雄市長就想選總統。他通常會這樣回答他：看政治，不是只看一兩年，那就見樹不見林。看政治，至少要拉長十年來看。

該網友更指出，2016藍軍離心離德，大敗虧輸，戰犯就是馬、吳、朱、王。2018韓國瑜把失散的藍軍帶回來，也就是韓粉。韓粉當然不支持馬、吳、朱、王這幾個戰犯參選總統，所以「非韓不投」阻止馬、吳、朱、王，力拱韓國瑜出來選總統，讓韓國瑜不出來也不行。

該網友表示，韓國瑜願意出來選總統，是時勢所趨。並不是韓國瑜一開始就想出來選，而是韓粉不要馬、吳、朱、王這幾個曾棄國家、人民於不顧的政客出來選。

(中時電子報)