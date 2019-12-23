英超熱刺主場23日迎戰切爾西，韓籍前鋒孫興慜的爭議動作引發軒然大波。孫興慜在比賽第60分鐘碰撞切爾西後衛魯迪格(Antonio Rudiger)之後跌個四腳朝天，此時魯迪格想從孫旁邊繞過去，孫興慜卻突然伸腿去蹬魯迪格的肋骨，魯迪格摀著肚子倒地。裁判看了VAR重播，第62分鐘以紅牌罰下孫興慜，結局切爾西2-0打敗熱刺。
更誇張的是熱刺觀眾居然怪罪魯迪格，還模仿猿猴的叫聲和動作羞辱他(魯迪格是西非裔黑人)，連累比賽暫停並緊急宣告「遭受種族歧視行為入侵」。比賽結束前又出現第二波猴叫侮辱。雖然魯迪格有演戲的嫌疑，但種族歧視仍是天條。憤怒的PFA(職業球員工會)賽後提出申訴，熱刺表示將會「採取最強硬手段」調查處理此事。
孫興慜上月捲入艾佛頓中場戈梅斯(Andre Gomes)的斷腿意外，當場吞下紅牌。賽後孫興慜被饒恕，因為從重播看來戈梅斯是自己跌斷腿，而且孫興慜一向風評不錯。此次的低級蹬人動作重挫孫興慜的善良形象，連自家韓媒都有看不下去的。孫退場時熱刺已落後兩球，沒有影響比賽結果。
(中時電子報)
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