21日高雄挺韓大遊行氣勢磅礡，人海滿滿、旗海飄揚，當天國民黨總統候選人韓國瑜，上台領唱《隱形的翅膀》，韓粉聽完表示「我感動得流淚了」。

基於維安考量，韓國瑜沒有加入遊行隊伍，而是在終點迎接大家，並在大家的鼓舞下，獻唱《隱形的翅膀》，感謝韓粉一直以來，就像隱形的翅膀一樣守護著他。

其實不少挺韓民眾是第一次聽到這首歌，事後也有不少人找到福茂唱片2012年在YouTube上架的《隱形的翅膀》官方版MV。網友留言表示，「12月21號過後來聽的」、「因為韓市長 居然跑來聽」，也有人說，以前不知道這首歌，也不知道張韶涵，當韓市長唱這首歌時，「我感動得流淚了，於是找到這裡」。

《隱形的翅膀》是台灣電視劇主題曲，原唱是藝人張韶涵，收錄在其2006年發行的專輯「潘朵拉」。如今因韓國瑜獻唱再次爆紅，也吸引不少人朝聖，紛喊「因為韓國瑜來聽的」！

(中時電子報)