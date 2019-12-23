移民署接獲情資，指稱統促黨不分區立委候選人、中華婦女聯合會理事長何建華，涉嫌招待24名陸配及選民於12月18日至22日赴金門、大陸廈門5日遊綁樁，大陸食宿都由大陸廈門官員落地招待，估計接受招待旅遊的每人各獲取7000多元不法利益，涉嫌違反選罷法。檢警調22日在松山機場帶回16名團員偵訊，並搜索約談何建華到案，台北地檢署23日訊後諭知何女以20萬元交保、限制住居，其餘16人請回。但何女因覓保無著，改諭知為限制住居後請回。

本案是移民署台北專勤隊在臉書上發現此一情資後，指何建華邀請24名陸配及選民組團以小三通方式赴金廈5日遊，每人僅需繳交7800元報名費，其餘費用由陸方資助，團員赴陸落地後疑受大陸福建省台辦官員接待。

檢調發現，7800元旅費用中機票就6600元，保險和行政費1200元，所以團員每人等於只出機票錢。食宿都是陸方官員落地接待。何建華原本透過中華婦女聯合會臉書欲招攬40人赴陸旅遊，但最後只有24人成行，24名團員大部分為陸配，有16人住雙北地區，另8人則住在高雄，因此22日16人、8人是分別從松山、小港機場返台。

北檢22日指揮調查局台北市調查處、移民署台北專勤隊、北市警中正一分局，前往松山機場帶回返回台北的16名陸配及選民偵訊，警方並搜索何建華住處及位於北市館前路的中華婦女聯合會，並約談何建華到案，檢方漏夜訊問何女共17人。另8名團員則擇日傳喚。

(中時 )