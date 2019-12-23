小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（23日）財經重點。

【1】台股新活水 退撫基金200億銀彈上膛

股市再添活水，公務員退撫基金22日公告108年度200億元委外代操評選結果，由安聯、復華、國泰及野村四家投信得標，每家獲得50億元代操基金，目標報酬率上看6.5％。市場盛傳，陸系外資12月下旬起大砍台積電持股約5萬張，此時退撫基金出手，似乎與陸資一別苗頭的意味。

【2】台積貼息 三大利多助解套

台股權值龍頭台積電19日除息2元後，至今不僅尚未填息，還陷入嚴重貼息，20日收329元，令市場頗感焦慮。法人指出，台積電過往填息行情從不讓人失望、中美貿易戰後續再傳佳音、台積電明年第一季產能利用率高漲等三大利多來助陣，有助台積電於外資放假期間先求走穩，再重新展開填息行情。

【3】明年油市走勢 聚焦五大關鍵

國際油市今年歷經沙烏地阿拉伯空襲事件，一度使油價暴漲，但在美國頁岩油產量快速擴大的情況下，油價再度回到年初的60美元水平。展望明年油價走勢，分析師提醒投資人不能輕忽五大觀察重點。

【4】固定收益基金 今年吸金規模18年最高 新增6,150億美元

今年來投資人不斷把資金投入固定收益基金，讓債市呈爆發性成長，連資深交易商也為之側目。除了流入金額創新高，債券殖利率也回到其歷史低檔水準。根據EPFR Global資料，截至本月18日，今年來資金已連續50周流入固定收益基金，讓全球債券基金資產規模合計新增6,150億美元，創2001年來連續流入最大金額。

【5】12檔金融股估值低 外資搶補

外資上周買超集中市場縮減至67億元，然買盤積極轉向金融股，據統計，買超金融股逾5,000張的個股計有12檔，另外資買超的前36名中，金融股占了三分之一比重，顯示現階段外資明顯將資金轉進股價估值偏低，且具有「政策護盤」指標性的金融股。

(中時電子報)