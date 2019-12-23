冷空氣周四傍晚到，周五影響，中部以北、東北部下探14度，南部、花東16度。(氣象局)

今天到周四(12/26)白天東北季風減弱，北臺灣氣溫回升，全台多雲到晴早晚偏涼。氣象局表示，周四傍晚鋒面通過加上東北季風增強，周五受東北季風影響，北部、東北部變天轉涼有雨，低溫下探14度。周六、日(12/28、29) 再接著巴逢颱風水氣來台，全台都有降雨機率。

氣象局資料顯示，這波冷空氣比上一波更強，更潮濕，從周四傍晚起，北台灣、東半部開始下雨，氣溫轉涼。周五北部整天有雨，花東及南部也有局部短暫雨，中部周四多雲到晴，周五因南方雲系北抬，雲量增多，轉為較陰霾的天氣。溫度方面，中部以北、東北部低溫14、15度，南部、花東16度左右。

氣象局表示，周六、日(12/28、29)巴逢颱風的水氣順著中層氣流移向臺灣，冷暖空氣交互作用下，大氣環境不穩定。北部、東半部、南部及中部山區有雨，中部平地有局部短暫雨。隨著冷空氣有減弱，但因為降雨明顯，高溫變化不大。

中視新聞

(中時電子報)