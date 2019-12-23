美國Q3 GDP及PCE增長率皆符預期，以及川普表示，上週五與中國領導人習近平進行「良好通話」，中美貿易樂觀情緒增溫，美股四大指數走升，漲幅介於0.28%至1.03%，科技股表現亮眼，指標股AMD、NVIDIA、Intel漲逾1%，Apple、台積電ADR小跌作收。

台股在2330台積電除息後，權值電子股似乎熄火，雖然盤中一度跌幅收斂，但因富時指數調整，尾盤壓抑指數，最終下跌59.82點，跌幅0.5%，收在11,959.08點，成交金額為1,695.85億元。三大法人合計賣超32.91億元，外資賣超45.9億元、投信賣超5.21億元、自營商買超18.19億元。

台股價跌量增，結構背離不利於盤勢，後市需量縮價跌，量增價漲。指數支撐為月線(約11,727點)附近，壓力為前高12,125點附近。KD交叉向下，9日K值高於80，短線偏多整理。

指數一路創高，短線目前回測10日均線有守，仍屬多頭型態，波段支撐留意月線，本週留意量能表現，適逢聖誕佳節到來，或有量縮的可能，恐壓抑到指數向上空間操作建議不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。

台股選股方向可留意半導體、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

(時報資訊)