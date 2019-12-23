民進黨蔡英文政府上台後大力推動「非核家園」，但德國聯盟黨的經濟與能源政策國會發言人菲佛（Joachim Pfeiffer）日前卻向德《明鏡》表示，要全面停用核能是錯誤的政策。前總統馬英九昨(22日)更表示，蔡政府推風力發電，必會讓發電成本及物價都大幅增加，若「票投蔡英文，未來電價恐怕會漲5成！」。

據《中時》引述德媒《德新社》18日報導，先前早已對「非核家園」政策提出質疑的菲佛向《明鏡》周刊表示，在某些特定情況下，他未來願意重啟核電廠。但他進一步指出，要全面停用核能是錯誤的，「但為了防範氣候變遷的減碳需求，必須要由左派政黨或綠黨提案」，不過綠黨與左派政黨早已拒絕重啟核能。

報導更指出，在非核家園以及滿足減碳需求等政策下，未來二十年內德國40%的發電來源勢必轉型。目前燃煤發電占全國發電量30%，核電則是10%。

對於歐洲理事會（European Concil）本月12日所發佈有關氣候變遷的備忘錄結論，鄭重表示尊重各國將核電納入能源結構來減碳。馬英九認為，蔡政府大力發展風電，但會讓發電成本及現有物價極大幅度的增加。馬英九不諱言，蔡政府不要為了強推政策害台灣，「若核能真的廢除，未來電價，可能會大漲五成！」。

事實上，蔡政府力推離岸風電產業，並誇口未來要國產化，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團能源組顧問黃士修10月就直言，當初躉購費率競標在短短幾個月內價差就達到兩倍多，民進黨說是國產化的條件使然，這其實只是圖利外商的謊言。

(中時電子報)