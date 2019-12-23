美國維吉尼亞州一處州際公路昨（22）日上午發生重大車禍，69輛客車連環追撞，造成數十人受傷，所幸目前尚未傳出人員喪命，警方初步推斷，濃霧及路面結冰可能是車禍原因。

美國維吉尼亞州22日上午發生重大車禍，69台車連環追撞。

美聯社報導，這起交通事故發生於當地時間周日上午接近8時、靠近維吉尼亞州昔日首府威廉斯堡（Williamsburg）的64號州際公路（Interstate 64）西行路段，一共69台車追撞成一團。

美國維吉尼亞州22日上午發生重大連環追撞車禍。（圖／路透社）

現場畫面顯示，轎車追撞後，金屬板散落一地，引擎蓋捲起，車窗玻璃碎裂，還有一輛紅色卡車掛在另一輛自小客車車頂。

維吉尼亞州警佐安納亞（Michelle Anaya）說，至少有51名傷者被送往附近4間醫院救治，警方稍早指出，部分傷者傷勢嚴重。目前沒有人員喪命。

安納亞說，尚不清楚連環車禍原因，不過當時該路段起了濃霧，加上路面結冰，初步推斷可能是車禍原因。

美國維吉尼亞州22日上午發生重大連環追撞車禍，警方初步推斷，濃霧及路面結冰是車禍主因。（圖／路透社）

目擊者李威（Ivan Levy）表示，他當時和妻子分別開著不同車上州際公路，當他看到濃霧壟罩時，放慢車速，並且開啟警示燈，「接下來我看到客車開始追撞成一團。」李威說他的貨車在撞上前車前及時煞住，不過他的妻子沒那麼幸運，卡在一輛輛撞得歪七扭八的車陣當中。他隨後穿過好幾輛車，才將妻子救出。

(中時電子報)