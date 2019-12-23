南投縣國道6號昨天深夜發生一起離奇墜橋事件。南投縣消防局接獲一名語氣急促的男子表示，他的妻子失蹤多時，但手機定位卻在國道6號1國姓交流道附近，希望消防局能派員搜尋，警消趕到場後，發現失蹤女子駕駛的自小客車停在交流道附近，人卻不見蹤影，經搜救人員根據手機定位尋找，竟然在高架橋下草叢內發現已經死亡多時的年輕女子屍體，目前警方正查明這起離奇的死亡事件。

據了解，這名年約30餘歲的女性死者原本對丈夫說晚上會回到家，但丈夫等到8點多都沒見到人，於是打開手機定位看看她在何處，竟發現妻子位置在國姓交流道，但是卻都沒有移動跡象。

丈夫唯恐發生事故意外，立刻通知消防局前往附近搜尋，消防隊抵達時發 縣女子駕駛的轎車，但車內卻空無一人，於是在附近進行地毯式搜索，果然在附近草叢內發現已經死亡多時的女子。

根據現場跡證，該名女子疑似從高度公路高架橋上墜下，造成全身多處骨折與外傷，現場並無其餘跡象。目前國道高速公路警察局正在釐清死者死亡原因。

(中時電子報)