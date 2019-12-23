大陸5G基地台新訂單可望自明年1月開始發酵，聯茂(6213)明年第1季營運淡季不淡，聯茂預估，明年第1季營運可望優於今年同期，由於歐洲網通客戶新產品已開始試量產，明年上半年可望逐步放量，讓聯茂明年營運看好，為償還銀行貸款，聯茂將辦理現金增資額度3億元，預計明年第1季、明年第2季初完成。

聯茂近幾年全力投入開發高頻高速材料，成果逐漸顯現，帶動公司今年營運強勁成長，今年前3季合併營收為176.38億元，年成長2.24%，營業毛利為34.88億元，年成長37.64%，合併毛利率為19.78%，年增5.09個百分點，稅後盈餘為17.98億元，年成長43.96%，每股盈餘為5.94元；儘管因進入消費費產品淡季，聯茂第4季合併營收將較第3季略減，但累計前11月合併營收為217.75億元，年成長5.36%。

目前聯茂高頻高速材枓中，Super Ultra Low材料於今年第4季開始小量出貨，RF material材料在完成設計認證後，亦將於今年第4季開始小量出貨，至於Mid To Low及Ultra Low相關材料明年將會放量，隨著高頻高速材料日益完備，聯茂將加速推動在客戶端導入，全力提升公司產品市佔率。

為因應市場需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於今年第4季開出，明年第1季將再增加30萬張產能，公司明年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年底可望再增加60萬張產能。

隨著高頻高速材料日益完備、歐洲網通客戶開始進入試量產，預估明年上半年出貨可望放量，加上新產能到位，聯茂執行長蔡馨(日彗)表示，公司目標是明年高頻高速材料營收較今年成長50%。

儘管明年第1季逢農曆年假，受惠於大陸5G基地台新訂單可望自明年1月開始發酵，聯茂預估，明年第1季營運可望優於今年同期。

聯茂計畫辦理額度3億元的現金增資，募得資金將用於償還銀行貸款，改善財務結構。

(時報資訊)